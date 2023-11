Gymnasier mister tilskud - elever trygler om politisk hjælp

Fra næste år kommer der til at mangle en halv million kroner i budgettet hos Faaborg Gymnasium. Et midlertidigt tilskud til udkantsgymnasier udløber nemlig til nytår.

Det har fået 22 elevrådsforpersoner fra forskellige gymnasier i landet - herunder Faaborg Gymnasium - til at skrive et åbent brev til regeringen. Her gør de opmærksom på, at de manglende penge vil føre til forringelser, fordi udkantsgymnasierne ikke længere kan tilbyde det samme, som gymnasierne i de større byer.

En af dem, der har skrevet under, er Alma Folke Olsen fra Faaborg Gymnasium. Hun håber ministeren vil lytte. Hun forklarer sin kritik i videoen øverst.

Du kan læse undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) svar her.