Gymnasium presses til at afvise ansøgere: - Det er helt absurd

Rektor på Midtfyns Gymnasium har det "rigtig skidt med" at skulle afvise en række ansøgere til det næste skoleår.

Det fynske gymnasium har ligesom øvrige gymnasiale uddannelser fået besked fra Undervisningsministeriet om at nedjustere deres kapacitet i optaget af elever fra sommeren 2023.



Det er første år med den nye centrale kapacitetsstyring, hvor en algoritme i Undervisningsministeriet bestemmer, hvor mange elever landets gymnasier kan optage til sommer.

Det skyldes politiske intentioner om at sikre plads til førsteprioritetsansøgere på skoler i såkaldte tyndtbefolkede områder, lyder det.

- Vi er nødt til at afvise i hvert fald en halv klasse af førsteprioritetsansøgere. Det er elever, som bor i vores lokalområde. De har søgt vores skole, fordi de gerne vil gå på Midtfyns Gymnasium. De elever skal så fordeles til nogle af de andre gymnasier, siger rektor Katrine Nørskov Werngreen til TV 2 Fyn.

- Det er der jo ikke noget nyt i, at eleverne bliver fordelt, men det er første gang, vi oplever, at vi kun må oprette fire klasser i stedet for fem.

Disse elever kan blive omfordelt til andre gymnasier i de større byer, og det er ifølge rektoren stik imod de udmeldte intentioner.

- Det er for mig at se enormt frustrerende, at vi kommer til at skulle aflevere elever til nogle af de større gymnasier i de større byer, for det har vi aldrig set før. Det er helt absurd set fra mit synspunkt, siger hun.

- Jeg synes, at vi skal understøtte de små gymnasier i de tyndtbefolkede områder. De skal kunne bestå og have et godt tilbud til de unge mennesker.