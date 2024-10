11 byer - heriblandt Faaborg - står i øjeblikket til at miste sit gymnasium i 2035, da elevgrundlaget for dem ganske enkelt forsvinder.

Tirsdag er der dog kastet en redningskrans ud til dem, hvis regeringens reformplaner føres ud i livet, skriver TV 2.

I så fald skal der nemlig oprettes en epx samme sted for at sikre, at alle unge har en gymnasial uddannelse tæt på, hvor de bor – uanset om de ønsker det almene gymnasium, det erhvervsfaglige eller den nye professionsrettede epx.