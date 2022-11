Gymnasium tester: Kan musik og badebuddies få elever under bruseren?

Badebuddies skal få flere under bruseren.

Mange elever springer bruseren over efter idrætstimen. Men nu skal musik, sodavand og badebuddies få flere elever under bruseren på Faaborg Gymnasium.

- Jeg kunne se, at forholdsvis mange elever ikke gik i bad efter idræt. Det er et problem, så det ville jeg gerne prøve at gøre noget ved, fortæller Jeppe Trier Hvam, der er idrætslærer på Faaborg Gymnasium.

Tal fra undersøgelsen Bevægelse i skoledagen 2019 tegner samme billede. Her svarede idrætslærere og idrætspædagoger, at kun 43 procent af elever i udskolingen går i bad hver eller næsten hver gang efter idrætstimen.

Derfor gik Jeppe Trier Hvam og andre idrætslærere sammen for at få brudt cirklen med at springe badet over. Først med en snak om hvorfor de ikke går i bad, og dernæst med musik i omklædningsrummet, gratis shampoo, sodavand og frugt.

For Maria Immerkjær, der går i 3.g på Faaborg Gymnasium, har de nye initiativer hjulpet hende med at gå i bad efter idrætstimen er slut.

- Der er en anden tryghed i at gå i bad nu. Man ved, at man kan følges med nogen, og vi har snakket om det i klassen. Det er blevet meget bedre, fortæller hun.

Mere end bare hygiejne

Én ting er det hygiejniske i, at man lige får en skyller efter at have svedt. Men det handler også om, at de unge får et bedre og mere afslappet forhold til deres krop ved ikke at gemme den væk.

- Mange undersøgelser peger på, at unge ikke hviler i egen krop. Det, tænker jeg, har noget at gøre med, at man ikke bliver eksponeret for helt almindelige kroppe, men kun dem på sociale medier, siger Jeppe Trier Hvam.