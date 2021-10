Hærværk på fodboldbane for tredje år i træk: Nu overvejer klubben overvågning

Ingen stævner i år

På grund af corona afholdes der ingen stævner i FC Broby i år, men under normale omstændigheder ville det have haft alvorlige konsekvenser for klubben.



- Vi er afhængige af de stævner, vi holder, fordi det er vores primære indtægtskilde. For alt i verden håber vi ikke, det er et mønster, der forstætter hvert år.

Foruden de økonomiske konsekvenser kan hærværket også påvirke det frivillige arrangement i klubben.

- Det er svært at motivere frivillige, når det her bliver gjort mod os. Jeg håber, det er tankeløshed, og ikke en bevidst handling for at ødelægge, siger Finn Knudsen.

Ifølge klubformanden er der flere tilbud for unge mennesker, som har adgang til klubbens faciliteter, som han håber på kan fortsætte.

- Vi er meget åbne over for, at alle unge mennesker skal have et sted at være, men for at de kan fortsætte, skal banerne ikke ødelægges, afslutter han.