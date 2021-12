Hans Jørgen følger Eva til vaccination: Røde Kors vil styrke hjælpenetværk

Ledig vil gøre en indsats

199 af de tilbageværende parathjælpere bor på Fyn. En af dem er Hans Jørgen Kristensen fra Ringe.

Han var med Eva Hansen i Broby Fritidscenter, da hun skulle have sin tredje coronavaccine.

- Jeg har svigerforældre, som har brug for hjælp, så jeg vidste, at der ville være et behov, og jeg går ledig, så jeg har tiden til at gøre en indsats, siger Hans Jørgen Kristensen om årsagen til at tage del i netværket.