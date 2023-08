Har aldrig spillet før: Pilou Asbæk kalder ung fynbo for smukkeste stjerneskud

Lasse Peter Larsen er måske ikke et navn, du kender.

Men selvom han har været en af de mindste på settet til den nye danske spillefilm Når Befrielsen Kommer, så er han et godt bevis på, at man sagtens kan være den størst stjerne alligevel.

I hvert fald ifølge en af de største danske skuespillere Pilou Asbæk.

- Jeg har aldrig nogensinde set et stjerneskud, selvom jeg har kigget op på himlen i 41 år, lige indtil jeg fik lov til at arbejde sammen med Lasse, siger Pilou Asbæk og peger på den unge fynbo.

- Og så så jeg det smukkeste stjerneskud af dem alle sammen.

Og det er, selvom Lasse Peter Larsen ikke har spillet skuespil før hans rolle i Når Befrielsen Kommer.

Skulle tyske flygtninge dø?

De rosende ord faldt under lørdagens forpremiere i Faaborg på den nye film.

Filmen er instrueret af den Oscarvindende instruktør Anders Anders Walter og foregår på og omkring Ryslinge Højskole på Midtfyn.

I slutningen af anden verdenskrig blev mange tusinde tyske flygtninge sendt til Danmark i interneringslejre.

Netop Ryslinge Højskole blev bedt om at tage i mod over 500 flygtninge, og Anders Walter fortæller historien om, hvordan forstanderparret blev stillet i et stort, etisk dillema: Skulle de hjælpe flygtninge, hvoraf mange var børn, med mad og medicin? Eller lade dem dø, fordi de var tyske?



Filmen har landssækkende premiere d. 24. august. I øvrige roller ses Morten Hee Andersen, Ulrich Thomsen og Jens Jørn Spottag.