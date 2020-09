Har du også dårligt signal? Jørgen håber, forbindelsen virker, den dag han skal ringe 1-1-2

Jørgen Thomsen kigger nedslået på displayet på sin mobiltelefon. Nul streger. Han bevæger sig et andet sted hen i stuen. Nu én streg. Men kun et øjeblik, så er den væk igen.

Han elsker livet i konens barndomshjem og de grønne omgivelser blot få kilometer fra Egeskov Slot. Men der er én ting ved Herringe og Rudme, han ikke kan holde ud. Mobildækningen.

- Når det er værst, kan der godt være 8-10 udfald på en samtale på tre minutter. Jeg synes, det er sløset, at man ikke har forbindelser, der fungerer 100. For det kan det godt, siger Jørgen Thomsen.

Området omkring Rudme og Herringe blev sidste år udpeget som et af 212 områder i Danmark, hvor teleselskaberne har forpligtet sig til at forbedre mobilforbindelsen. Det skete ved en såkaldt frekvensauktion, hvor de store teleselskaber bød på frekvenser, som staten udbød.

Auktionen indbragte 2,2 milliarder kroner i statskassen, og samtidig forpligtede selskaberne sig altså til at forbedre signalet i mange af de områder af landet, hvor forbindelsen er dårlig i dag.

Frekvenserne er populært sagt de "motorveje i luften", som selskaberne bruger for at sende mobilsignaler rundt. Selskaberne betaler staten for at benytte frekvenserne.

På Fyn er der tale om 33 områder, og de kan ses på kortet herunder.

Frygter fatale konsekvenser

Jørgen Thomsen frygter, at den dårlige mobildækning kan få store konsekvenser. Når man ringer efter alarmcentralen, så går et andet selskab ind og dækker, hvis dit eget selskab ikke dækker i det område, du befinder dig i. Men den går ikke i den ene procent af landarealet, hvor der slet ikke er dækning. Eller hvis signalet er dårligt hos det selskab, du trækker signal fra.

- Den dag hvor jeg står med et hjertestop, og jeg giver hjertemassage, vil jeg gerne ringe 1-1-2, nanosekunder før jeg går i gang. Jeg skal forlade vedkommende og gå ud på vejen og komme tilbage igen, og så er der altså gået for lang tid. Rigtig meget for lang tid.

Og det er også en bekymring hos teleanalytiker Torben Rune:

- Når vi nu betragter vores telefoner som kritisk, national infrastruktur, så burde vi kunne få hjælp uanset hvor på landkortet, vi befinder os. Der er steder, hvor man ikke kan få hjælp. Heldigvis er de steder få, og de er på nogle områder, hvor der heldigvis ikke er så mange mennesker. Problemet er bare, at de er der.

Det burde være bedre i 2020

- Alle ved det. Det er sådan lidt en stående joke, at mobiler - det kan vi desværre ikke, siger Pedro Martinez.

Han er forstander på Rudme Friskole cirka 50 meter fra Jørgen Thomsens hjem. Skolen ligger i et mobil-hul. Det betyder, at ingen på skolen kan tale i mobiltelefon, så længe de opholder sig på skolen. Hvis de vil tale i mobil, kan de gå ud til vejen, hvor de kan være heldige at fange et signal, men aldrig mere end to streger.

- I 2020 burde dækningen være bedre. Altså det er Midtfyn, det er ikke engang langt ude på landet. Det her skulle ikke være svært at dække midt på en ø. Så det er frustrerende, ikke bare for mig, men for alle, siger Pedro Martinez.

Ikke nok forretning for selskaberne

I sidste ude begyndte udrulningen af det nye 5G-net, der inden året er omme skal give 9 ud af 10 danskere lynhurtigt mobilt internet og downloade film i HD-kvalitet på få sekunder. Imens er der altså danskere, der knap nok kan gennemføre en telefonsamtale.

Ifølge teleanalytiker Torben Rune, der er indehaver af firmaet Teleanalyse, vil borgerne i op mod fem procent af landet opleve dårligt eller intet signal, hvis de ikke har det rigtige selskab. Men på omkring en procent af landarealet hjælper det slet ikke at skifte selskab.

Dertil kommer, at mange vil opleve, at mobilsignalet svigter - også i områder der ifølge teleselskabernes kort burde være dækket, fordi signalet afhænger af mange ting.

- Hullerne er ikke altid de samme steder. Det kan flytte rundt med vind og vejr, så man kan faktisk ikke rigtigt kortlægge det til fulde, medmindre man måler det, nærmest på fodgængerniveau, siger Torben Rune.

At der stadig er sorte huller skyldes ifølge Torben Rune, at udrulningen af telefoni i Danmark i mange år har været fuldstændig markedsdrevet.

- Telefoni er leveret af private selskaber, og det betyder, at prisudviklingen er gået konstant nedad, fordi der er konkurrence. Men i de områder, hvor der ikke er dækning nu, er der så få til at bruge telefonerne, at teleselskaberne ikke kan tjene nok penge på at sætte master op, og så får man dårlig dækning, siger Torben Rune.

Teleindustrien lover snarlig bedring

Jakob Willer, der er direktør for Teleindustrien, teleselskabernes branchesamarbejde, siger til TV 2 Fyn, at der er planer om en massiv udbygning på Fyn i 2021.

- Det vil give markant bedre dækning og lukke en lang række mobile huller i alle kommuner på Fyn, siger han.

Jakob Willer understreger, at teleselskaberne hvert år investerer 8 milliarder kroner i at udbygge den digitale infrastruktur i Danmark.

- Vi er nået ekstremt langt med dækningen. Så sent som i sommer konstaterede en EU-rapport, at vi har den bedste dækning på mobil og bredbånd i hele Europa. Men der er stadig problemer, og det skyldes, at selskaberne først investerer der, hvor der er størst efterspørgsel, så selvfølgelig er der et økonomisk aspekt af det her, siger Jakob Willer.

Han understreger også, at signalet ikke kun er et spørgsmål om antallet af master og placeringen af dem.

- 400.000 telefoner i nettene i dag kan ikke tage 4G, så de investeringer, vi har lavet de seneste 10 år på 4G, kan de ikke få glæde af. I en del tilfælde kan dårlig forbindelse også tilskrives, at man ikke har en telefon, der kan trække det, siger Jakob Willer.

TDC har forpligtet sig til senest i 2022 at forbedre mobildækningen i Herringe og Rudme.