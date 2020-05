Havefest eller ej? - Du skal stadig holde afstand

Michael Halvorsen Iversen har lige holdt fødselsdag for sin datter. Det kom til at vare tre dage med gæster i flere hold. Så seriøst tager han nemlig anbefalingerne om at passe på hinanden og undgå smittekæder.

Men siden Rigspolitiet i fredags meldte ud, at det er lovligt at holde havefester, er Michael kommet i tvivl om sin egen 50 års fødselsdag senere på sommeren og har stillet spørgsmålet:

Spørgsmål fra en fynbo Jeg fylder 50 lige i starten af august. Ville gerne holde en fest med 40-50 mennesker i partytelt i haven. Må jeg det? - Michael Halvorsen Iversen

Rent juridisk er der ikke noget at komme efter. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private haver, så med mindre Michael blæser hele villakvarteret i Ringe omkuld med høj musik, vil politiet lade ham være i fred.

Smittefaren er ikke drevet over

Men der er alligevel grund til at tænke sig om en ekstra gang, siger professor Hans Jørn Kolmos, som siden marts næsten dagligt har besvaret hundredvis af fynboers spørgsmål om corona.

-Jeg synes godt, man kan overveje at holde en havefest. Men man skal tænke sig om. Og man skal dimensionere det i forhold til de udfordringer, vi har med corona, siger Kolmos.

- Med mindre man tester alle, som deltager i en privat fest, vil der jo være samme smitterisiko som i det offentlige rum.

Udendørs bedre end indendørs

Men hvis der skal holdes fest, så er en havefest bestemt at foretrække frem for en indendørs af slagsen, mener Kolmos. Han anbefaler derfor, at man går pragmatisk til værks. Måler op, hvor stort et telt, der er plads til i haven, planlægger, hvor borde og stole skal stå og sørger for, at der er ekstra afstand imellem stolene.

- Måske ikke en hel meter, men en pudes afstand, foreslår Hans Jørn Kolmos.

Det vil give et fingerpeg om, hvor mange, der kan komme med til festen. Men det er også vigtigt at sørge for, at der er styr på hygiejnen i forhold til mad og andre ting, der skal transporteres frem og tilbage fra huset. Og endelig er der jo det med toiletforholdene.

- Det kan jo ikke nytte noget, at man har fin plads udenfor, hvis folk står i kø ved toilettet, slår Kolmos fast.

Åbent hus

I Ringe har den snart 50-årige Michael Halvorsen Iversen været i gang med at måle op i haven. Og så har han fået tænkt sig grundigt om.

- Jeg udskyder! Det er jo ikke den slags fest, jeg gerne vil holde.

- Hvordan har du det med den beslutning?

-Jamen, fint. Jeg tager en for holdet. Så holder jeg lidt åbent hus i stedet og siger til familien, at de kan kigge forbi og få et glas vin.

