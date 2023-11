Heartland afslører de første internationale hovednavne

Den fynske musikfestival Heartland er klar med de første 12 navne til næste års festival.

Hovednavnene kommer næste sommer til at blive de britiske topnavne The The, Keane, Rick Astley og Kasabian.

- Med en forbedret festivalplads og en ny musikscene på vej er det enormt tilfredsstillende endelig at løfte sløret for de første 12 af de cirka 50 navne, som kommer til at tegne Heartlands musikprogram næste sommer, siger direktør og musikchef Ulrik Ørum-Petersen.

Festivalen afvikles ved Egeskov Slot fra 13. til 15. juni. Også danske navne som Medina og Blæst er tirsdag blevet præsenteret. Billetsalget er begyndt, og en billet til alle tre dage koster 2.740 kroner plus gebyr.