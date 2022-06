Heartland har forsøgt at leve op til 11 ud af FN's 17 klimamål

Øllene smager som altid, men er blevet fem kroner dyrere.

- Når man køber en øl eller en kop kaffe, betaler man en ekstra femmer, og når man så vil have noget mere at drikke, så afleverer man koppen i barerne. Her sorterer vi det og kører det til en moderne genbrugsstation, siger Emil Bruun Blauert, der er direktør for bæredygtighed og partnerskaber på Heartland.

FN's Verdensmål

Festivalen har i år forsøgt at leve op til 11 ud af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvilket blandt andet betyder, at minimum 80 procent af alle råvarer på festivalen kommer fra lokalområdet.

- Det er sådan, tiden er nu. Vi skal fokusere på det lokale og bæredytige, og det vil vi selvfølgelig bakke op om, siger Line Klivager, der er indehaver af Faaborg Røgeri, der har en madbod på festivalen.

Og mens gæsterne gør klar til at sige farvel til festivalen med afslutningskoncerter med blandt andet amerikanske Greta Van Fleet og danske Jada, nyder de deres mere klimabevidste oplevelse, næsten.

- Men vi skal spise med elendigt træbestik. Det handler jo ikke om plastik, det handler om, hvad man gør ved det, siger Yvonne Koch, der bor i Sdr. Højrup.