Heartland indgår atypisk partnerskab i god sags tjeneste

Den populære midtfynske feinschmecker-festival Heartland har netop indgået et samarbejde med Europcar, som skal øge opmærksomheden på spirituskørsel og undgå, at festivalgæster kører beruset hjem.

Det oplyser Europcar i en pressemeddelelse.

- Partnerskabet med Europcar giver os mulighed for at snakke om denne vigtige sag på en god måde uden nogen løftet pegefinger, hvor vi belønner vores gæster, som påtager sig et aktivt ansvar og kører deres medgæster sikkert hjem, siger Ulrik Ørum-Pedersen, direktør for Heartland.

Initiativet hedder "Celebrating the Designated Driver", og det hylder - som navnet antyder - festivalgæsten, der forbliver ædru og sørger for sikker transport til og fra festivalen.

Under festivaldagene vil Europcar uddele op mod tusind gratis engangsalkometre på parkeringspladsen før og efter de store koncerter.



Heartland starter i morgen torsdag 13. juni og varer til og med lørdag 15. juni.