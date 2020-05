Heartland præsenterer første musiknavn: Guf for indierock-fans

Hvis du allerede nu ved, at du skal på Heartland festival til næste år og du samtidig er til amerikansk indierock, kan du godt begynde at glæde dig.

Heartland har signet et af de større bands inden for genren, nemlig amerikanske The National. Indierockerne kommer fra Cincinnati og udgav i 2001 deres første, selvbetitlede album.

Det var dog det anmelderroste album Boxer fra 2007, som gav bandet sit helt store gennembrud. The National har siden markeret sig med flere perler som I Need My Girl, Afraid of Everyone og Fake Empire.

The National - Afraid Of Everyone (HQ)

I 2017 modtog bandet, der består af Matt Berninger samt Dessner- og Devendorf-brødrene, en Grammy for albummet Sleep Well Beast for Bedste Alternative Musikalbum.

I 2019 fulgte bandet op på det succesrige album med udgivelsen I Am Easy to Find, hvor de blandt andet samarbejdede med singer-songwriter Sharon Van Etten, irske Lisa Hannigan og den mangeårige David Bowie-bassist Gail Ann Dorsey.

Læs også Masser af flotte stemningsbilleder: Se Heartland Festival fra oven

Heartland ikke helt aflyst

Selvom coronakrisen satte en definitiv stopper for festivaler i 2020, er der alligevel en flig af Heartland til dem, som allerede havde reserveret den sidste weekend i maj.

Festivalen har sammensat sit bud på, hvordan man skaber sin egen festivaloplevelse derhjemme i weekenden d. 30. og 31. maj 2020.

Oplev blandt andet online live-koncerter og mad-workshops, få leveret Heartland-vin og -øl direkte til døren eller start samtalen om, hvordan man skaber mening med en helt ny Heartland Talk Podcast. Læs mere her

Billetsalget til Heartland 2021 åbner i sensommeren. Men har du købt en billet til Heartland 2020 kan du få pengene retur frem til d. 1. juni - ellers er din billet automatisk gældende til 2021.

Læs også Heartland aflyser årets festival