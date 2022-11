Heartland præsenterer otte navne til næste års festival

Jack Johnson, Fatboy Slim og Nik og Jay er bare nogle af de navne, man kan opleve, når Heartland Festival skydes i gang 8. juni næste år på Egeskov Slot.

Mandag præsenterer festivalen i alt otte navne, der tilføjes til musikprogrammet og slutter sig til allerede offentliggjorte The Minds of 99.

- Efter et fantastisk comeback på Egeskov denne sommer gearer vi op til, hvad der tegner til den stærkeste Heartland nogensinde, og jeg er sindssygt stolt over de navne, vi kan præsentere i denne uge, siger direktør og musikchef Ulrik Ørum-Petersen i en pressemeddelelse.

Udover Jack Johnson, Fatboy Slim og Nik og Jay er de fynske kunstnerne Andreas Odbjerg og MØ at finde på programmet, ligesom både Sevdaliza, Ganger og PRISMA skal spille på festivalen.

Ønskeliste i seks år

Heartland så dagens lys i 2016 og byder på både musik, samtaler, kunst og mad og løber næste år fra 8. til 10. juni.

Allerede fra begyndelsen, har festivalen haft en særlig kunstner i kikkerten.

- Jack Johnson har stået højt på vores ønskeliste, siden vi startede Heartland i 2016, og vi er beærede over at lægge scene til hans første danske besøg i 13 år, siger Ulrik Ørum-Petersen.

- Med Fatboy Slim får vi en af de største dansefester, der findes på den internationale livescene, tilmed efter 14 års dansk fravær. Nik & Jay er uundgåelige i den danske musikhistorie og et af de bedste og største livenavne, vi har herhjemme.

Festivalen forsøgte i år at leve op til 11 ud af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvilket blandt andet betød, at minimum 80 procent af alle råvarer på festivalen kommer fra lokalområdet.