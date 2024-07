Henrik frygter kæmpe anlæg i sin baghave

Naturmæssige hensyn

Henrik Algren Jensen mener desuden, at et solcelleanlæg af den størrelse er til skade for naturen.

- Vi har jo trane og trækfugle i tusindevis om foråret, og de vil jo blive forstyrret, hvis der kommer så stort et areal med glaspaneler, siger han.

I afgrænsningsnotatet står der, at der i en miljøvurdering skal kigges på anlæggets påvirkning af naturen.

Det fremgår, at det ikke kan udelukkes, at der er fredede eller beskyttede dyre- og plantearter i området, som kan blive påvirket.

Til det oplyser formand i Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen, at der er lavet en foreløbig landskabsvurdering af området:

- Og den siger, at det er inden for rammerne af det landskab, hvor vi kan placere et solcelleanlæg, siger han.

Overproduktion af strøm

En anden bekymring som Henrik Algren Jensen sidder tilbage med er, at det måske slet ikke er nødvendigt med al den strøm.

Han mener, at mange af de solcelleparker der allerede er blevet anlagt ikke bliver brugt, og derfor frygter han, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil ende med mere strøm, end de har brug for.

- Vi savner en vision fra kommunen om, hvor mange solcelleparker man vil have, fordi jeg ser, at vi får en overproduktion i forhold til indbyggere i kommunen, siger Henrik Algren Jensen og tilføjer:

- Så skal jeg, sagt i gåseøjne, betale prisen for, at en inde i Odense får strøm til sin Tesla. Det vil jeg ikke.

Teknik- og Miljøudvalget tager i august eller senest september stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet.