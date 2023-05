Her er nogle af Fyns sidste bededags-konfirmander

De fleste kirker afvikler konfirmationer på store bededag for sidste gang.

Fredag stod 16 konfirmander klar i Ringe Kirke til at træde ind i de voksnes rækker som et af de sidste hold til at blive konfirmeret på store bededag i den fynske kirke.

- Jeg synes, at det er sejt at være det sidste hold, der bliver konfirmeret på store bededag i hvert fald på min skole, siger Caroline Boelskift Lundsgaard, der er blandt dagens unge hovedpersoner i Ringe Kirke, til TV 2 Fyn fredag.

Tal fra Kirkeministeriet viser ifølge Berlingske, at lidt over en fjerdedel af alle konfirmationer i landet plejer at blive afholdt på store bededag. Men fra næste år har regeringen besluttet at afskaffe store bededag som officiel hellidag.

Konfirmationsceremonien i Ringe Kirke foregik fra klokken 10 til 11.