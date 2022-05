Hovednavn melder afbud til fynsk musikfestival

Den amerikanske sanger og guitarist Lindsey Buckingham har aflyst sin kommende europaturné og dermed koncerten på Heartland Festival ved Egeskov Slot.

Det oplyser den tidligere Fleetwood Mac-forsanger på sin facebookprofil.

- Det er med stort tristhed, at vi er nødt til at udskyde min europaturné, der skulle begynde i næste uge, skriver Lindsey Buckingham.

Hjerteskærende afbud

Koncerten på Heartland skulle have været hans første solokoncert nogensinde på dansk grund.



Rockstjernen, der blev verdenskendt som den mandlige forsanger i Fleetwood Mac i 1970'erne, blev smittet med coronavirus på den nordamerikanske del af sin verdensturné og er ikke kommet sig over sygdomsforløbet. Der blev også aflyst koncerter på den turné.

- Det er hjerteskærende, skriver Fleetwood Mac-legenden.

Hovednavne melder afbud

Koncerterne vil ifølge facebooksiden blive flyttet til et senere tidspunkt, men det bliver altså ikke muligt for Heartlands gæster at opleve legenden i år.

Også John Fogerty, der tidligere stod i spidsen for Creedence Clearwater Revival, har aflyst sin koncert på Heartland.

Heartland afvikles mellem 2. og 4. juni. Her spiller blandt andre Pet Shop Boys, Anne Linnet og Kashmir.