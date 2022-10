"Hul i hovedet": De graver lige uden for Flemmings dør - men alligevel kan han ikke få fjernvarme

Logikken kan være svær at få øje på.

Flemming Jensen kan ikke få fjernvarme, selvom der netop er blevet gravet et nyt fjernvarmerør ned lige foran hans hus.

Fra fjernvarmeselskabet har han fået at vide, at han og hustruen Marianne simpelthen bor for tæt på fjernvarmeværket.

- Jeg synes, det er helt hul i hovedet, for vi ville jo gerne have fjernvarme. Og når den løber lige ude foran hækken, så var det jo nærliggende lige at lave et rør ind til alle husene, siger Flemming Jensen.

De bor i Sødinge lige uden for Ringe – bare 350 meter fra Ringe Fjernvarmeselskab, der netop er ved at grave fjernvarmerør ud til Ryslinge, der er ved at blive omlagt til fjernvarme.

- Det er da irriterende at gå og se på, at de kører tre kilometer væk herfra for at give dem fjernvarme, og så kan vi andre ikke få det. Det, synes jeg, er meget frustrerende, siger Flemming Jensen.

Han og hustruen har boet i huset i Sødinge siden 2008 og havde håbet, at røret til Ryslinge endelig kunne give dem den fjernvarme, de gerne vil skifte til.