Ild i tog på Fyn: Passagerer alarmerede lokofører

Togdriften omkring stationen er kortvarigt indstillet, men det kommer ikke til at påvirke mange afgange, oplyser Arriva til TV 2 Fyn.

- Der har været et tog, der er blevet evakueret, fordi der har været ild i den ene motor, muligvis noget omkring gearet. Som det er nu, arbejder brandvæsnet på det - de er ved at slukke og køle det hele af. Bagefter må man prøve at finde ud af, hvad det er, siger kommunikationsmedarbejder Thomas Fog-Petersen.

I alt blev 30-40 passagerer evakueret fra toget.