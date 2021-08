Ild i togmotor: Lokomotivføreren mærkede rystelser i toget

Herefter forsøgte han at slukke ilden med en pulverslukker, men det stod hurtigt klart for lokomotivføreren, at det var utilstrækkeligt til at slukke ilden, hvorefter brandvæsnet blev tilkaldt.

- Der opstår hurtigt meget høje temperaturer, når en motor brænder, og derfor var det nødvendigt, at beredskabet blev tilkaldt, så de kunne slukke og nedkøle den brændende motor med masser af vand, siger Erik Østergaard.

Meget alvorligt

Ifølge sikkerhedschefen var der ikke på noget tidspunkt fare for passagerne.

- Ild i et tog er altid meget alvorligt. Men togstammen er opbygget til at kunne modstå udefrakommende påvirkninger, så der var ikke fare for, at toget brød i brand, siger Erik Østergaard.