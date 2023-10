Indsatte overfaldet med varm væske i fængsel

To personer blev fredag eftermiddag overfaldet med noget flydende, varm væske med sukker i Søbysøgård Fængsel ved Årslev.

Det bekræfter Fyns Politi over for TV 2 Fyn.

- Vi kan bekræfte, at vi har været derude fredag eftermiddag til en hændelse, hvor en 19-årig ung mand har kastet noget flydende væske med varmt sukker på to andre 17-årige drenge, fortæller Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi.

Hun bekræfter videre, at alle parter er afhørt, og at den 19-årige er sigtet for kvalificeret vold. De to forurettede er tilset på sygehuset og har fået behandling for deres skader.