Ingrid er rystet: Faaborg-Midtfyns nyeste klimaplan er otte år gammel

Faaborg- Midtfyn kom først med i klimapartnerskabet DK2020 i foråret. Derfor må kommunens borgere vente helt til næste år, før kommunen er klar med sin nye klimaplan.

- Det er nu, vi skal i gang, siger Søren Hansen.

Men hvem er det, der stikker en kæp i hjulet?

- Ja, det tænker jeg også på. Hvorfor er det vores kommune, som ikke med, siger Ingrid Hviid.

- Der har ikke været et flertal i kommunalbestyrelsen for at træffe de beslutninger indtil videre, siger Søren Hansen.

Søren Hansen griner og kigger over på René Dyrberg Jørgensen.

- Jeg er glad for, at du er blevet grøn, René. Men du har altså også været lidt fordslæbende i løbet af den sidste periode, er vi ikke enige om det?.

René Dyrberg Jørgensen svarer:



- Nej, jeg synes bare, jeg har været realist. Jeg var for eksempel uenig med dig i, at vi skulle have et egentligt klimaudvalg. Jeg synes sagtens, vi kan løfte opgaven i de eksisterende udvalg.

Søren Hansen: Har du råbt højt nok?

- Jeg synes, jeg har råbt højt. Men vi har jo ikke fået resultater ud af det endnu.