Isen smelter - men folk går stadig derud: Hold jer nu væk, opfordrer politiet

Det var tæt på at ende med den helt store alarm, da Fyns Politi onsdag eftermiddag fik en anmeldelse af to personer, der befandt sig på isen på Fyns største sø, Arreskov Sø, der ligger nord for Faaborg.

Anmelderen havde set to personer på isen, men kunne på grund af det disede vejr pludselig ikke se dem længere og var derfor kommet i tvivl, om de var gået igennem isen.

- Og så skal vi jo vurdere, om der skal sættes en større redningsaktion i gang, siger Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Det er anledning til at sende endnu en opfordring om at holde sig væk fra isen. Det er rigtig farligt Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi

Han fortæller, at politiet i situationen skulle overveje og hurtigt beslutte, hvorvidt der skulle sendes en patrulje afsted, eller om der skulle rekvireres den helt store pakke.

- Vi kunne jo have trykket på den store knap, og det havde kostet en masse penge med helikopter og både og alting, siger vagtchefen.

Han nøjedes i stedet med at sende en patrulje, som relativt hurtigt fik kontakt med de to personer, der havde bevæget sig ud på isen på søen.

Ubetænksomt

De to, en mand og en kvinde, som begge er i starten af 20’erne, kan nu se frem til en bøde på hver 1.000 kroner for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da det også i Faaborg-Midtfyn Kommune altid er ulovligt at gå ud på isen, medmindre der tydeligt er skiltet, at isen er sikker.

- Det er meget ubetænksomt. Nu går det den anden vej med temperaturerne, så nu bliver det farligt igen. Det kan være lumsk – og man holder ikke ret længe i det kolde vand.

- Heldigvis skete der ikke noget. Men det er anledning til at sende endnu en opfordring om at holde sig væk fra isen. Det er rigtig farligt, og det kan sætte større ting i gang, siger Kenneth Taanquist.

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 14.46 onsdag eftermiddag.

Tidligere på dagen meldte Nyborg og Assens Kommune ud, at de lukkede de tilsammen fem skøjtesøer, der ellers hidtil havde været åben for færdsel.