Iskoldt danmarksmesterskab er næsten udsolgt

Selvom det ikke er årstiden for vinterdiscipliner, er over 500 af de 600 billetter til danmarksmesterskabet i issvømning 2025 blevet solgt.

Det oplyser Faaborg-Midtfyn Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er helt fantastisk. I år havde vi udsolgt med 400 billetter, og derfor har vi besluttet at sætte yderligere 200 billetter til salg. Men det overrasker mig alligevel, at det er gået så hurtigt, siger Rico Jensen Busk, der er ansvarlig for danmarksmesterskabet.



Det bliver et danmarksmesterskab med 16 forskellige discipliner, som alt sammen bliver en del af Faaborg Vinterdage fra 24. til 26. januar 2025.