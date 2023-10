- Jeg risikerer en depression: Forfatter elsker at skrive, men afskyer udgivelsen

Lige nu står han midt i suppedasen. David Sparrevohn Mørck har nemlig sendt sin fjerde bog på gaden, det er en krimi med titlen "Detektiven indeni".

Han elsker sådan set at skrive bøger, forfatteren fra Ferritslev. At researche, udtænke og skrive er en ren fornøjelse. Det kan han nemlig gøre i fred i sin hjemlige boble af tryghed, ro og grundighed.

Men når bogen kommer fra forlaget, fiks og færdig og klar til at komme ud i verden, bryder helvede løs. For nu kommer den del af forfatterlivet, som han frygter mest: Bogen skal sælges. Den skal ud i verden, og fødselshjælperen er forfatteren selv. Det er lig med at stille sig frem i spotlyset og højlydt proklamere: "Se mig, alle I fremmede mennesker! Jeg har skrevet en fantastisk bog, og den skal I købe!"

Netop de sætninger får koldsveden til at springe, for autismediagnosen gør, at det falder ham ekstremt svært at være udadvendt i en situation, han ikke kan kontrollere. Som for eksempel at stå foran en boghandler med en stak bøger og dele flyers ud til tilfældigt forbipasserende.

- Det føles nærmest som en ydmygelse. Nogle mennesker viser interesse, men de fleste er helt ligeglade. Så føler jeg mig forkert, og det er svært for mig, for jeg har så ofte følt mig forkert som barn i skolen.

Selvom autistdiagnosen giver anledning til daglig kamp, er der også fordele. For eksempel brugte David Mørck to år på at skrive sin første bog. Den næste tog et år. Så kom nummer tre, og den var egentlig ikke på tegnebrættet, før det pludselig gik stærkt.



- Jeg skrev den tredje bog på kun to måneder. Fra ingen idé og til en færdig bog gik der to måneder. Det havde jeg ikke været i stand til, hvis jeg ikke var autist.

Selvom to måneder er usædvanligt kort tid til at producere en hel bog, så stod slutresultatet skarpt.

- Min autistiske grundighed gør, at jeg afleverer meget færdige manuskripter. Jeg kan ikke lide sjusk og er meget opmærksom på hvert eneste ord. Så det er godt, når jeg skriver og isolerer mig. Men så er det bagefter et chok at skulle brede bogen ud og være i kontakt med mange flere, end jeg normalt er - selv på en god dag.