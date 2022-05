Jubel på Midtfyn: Energiselskab dropper kæmpe solcellepark

Energiselskabet Better Energy dropper planerne om en kæmpestor solcellepark på Midtfyn.

Det fremgår af en mail, som formanden for Ore Bylaug, Ann Hestbech, har modtaget fra Better Energy.



- Som udtrykt i TV2 Fyn, har vi ingen planer om at gå videre med projektet, skriver projektleder Jonas Rikardo Hansen.



Projektlederen henviser til en historie på TV 2 Fyn søndag, hvor udviklingsdirektør Anders Nielsen fra Better Energy, gav udtryk for, at han ikke var særlig optimistisk på grund af den store folkelige modstand i landsbyerne Ore, Søllinge og Pederstrup.

- Alle er meget lettede over afgørelsen. Det viser, at det stadig kan betale sig at tage kampen, siger Ann Hestbech til TV 2 Fyn torsdag.

Vrede borgere til kamp

Borgerne på Midtfyn blev for kort tid siden klar over, at der var planer om at undersøge grundlaget for en stor solcellepark omkring landsbyen.

Det fik dem søndag til at indkalde til borgermøde ved Ore gadekær. Omkring 70 beboere mødte op for at udtrykke deres modstand mod planerne.

I mandags begyndte der så at svirre rygter i lokalsamfundet om, at projektet var helt droppet på grund af den store lokale modstand. Rygterne fik formanden for Ore Bylaug til at henvende sig til Better Energy for at få en skriftlig bekræftelse.



Den modtog hun onsdag.

- Det er vi meget glade for, og tak til alle der mødte op i søndags og til dem, der hjalp med at indsamle underskrifter, siger Ann Hestbech, som nu kan se frem til en Store Bededagsferie med ro i sindet.

TV 2 Fyn har torsdag spurgt Better Energy om e-mailen til Ore Bylaug skal forståes som en officiel bekræftelse på, at planerne om en solcellepark nu er definitivt droppet.

- Det er korrekt. Vi har ingen planer om at gå videre med projektet, lyder svaret fra kommunikationschef Christian Bergmann Mølgaard.

Solcelleparker dukker op flere og flere steder. På Fyn er Mejerigiganten Arla i gang med at etablere en solcellepark på størrelse med 100 fodboldbaner.