Julemænd og -koner er flyttet ind i Ringe

Piger sakker bagud i matematik

Har du også svært ved at regne den ud? Siden 2015 er danske skoleelever i 4. klasse blevet dårligere til matematik og natur/teknologi. Men nye tal viser, at især pigerne sakker bagud i forhold til drengene. Med andre ord svarer det til, at pigerne niveaumæssigt er et kvart til et halvt års skolegang efter drengene, når de når 4. klasse. Det skriver DR.

