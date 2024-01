Kældre oversvømmes: - Martin kan ikke huske at have set lignende

Midtfyns Totalservice har travlt disse dage, hvor nedbøren falder i så store mængder.

- Jeg kan ikke huske, at vi har haft så mange skader, hvor det simpelthen bare kommer op, fordi terrænet ikke kan tage noget fra. Jeg kan ikke huske, at jeg har set så meget her før, fortæller Martin Nielsen, afdelingsleder ved Midtfyns Totalservice.

I videoen ovenfor er Martin Nielsen og hans kollegaer ved at tømme en kælder for vand i en tandklinik i Hjallese, og i følge ham, er det langt fra den eneste kælder, de kommer til at tømme de kommende dage.

- De næste dage kommer til at gå med at få suget vand og tømt kældre, fastslår han.

På hele Fyn er der faldet mellem 30 og 50 millimeter nedbør.