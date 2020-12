Kæmper mod larmende fugle: Sådan får Kværndrup bugt med rågerne

De skider på byens fortorve, og så larmer de. Derfor er råger ofte en uvelkommen gæst, og derfor sætter Kværndrup nu hårdt ind mod de forhadte fugle, der har slået sig ned i Præsteskoven.

For det er åbentbart ikke nok at skyde dem.

Det fortæller Jonas Østberg, der er gravermedhjælper i Kværndrup Kirke, som har sat sig for at fordrive fugleflokken en gang for alle.

- Vi har mange beboere i Kværndrup, som brokker sig over det på grund af larmen, siger han.

Rågerne har det nemlig med at gå borgerne på nerverne med deres hæse og enerverende skrig. Men da den er fredet ligesom mange andre kragefugle, kræver det særlig tilladelse til at skyde dem og alternative midler at få dem væk.

Voksende koloni skal stoppes

I Præsteskoven ved Kværndrup Kirke prøver man nu noget, de har haft succes med i Ringe: At fjerne fuglenes reder.

Derfor har man tilkaldt hjælp fra Henrik Hansen, der er indehaver af træfældningsvirksomheden HM Hansen.

Han har fået til opgave at fjerne de 80 til 100 reder, der er i skoven, så både kirke og beboere kan få fred.

- Vi er selvfølgelig nødt til at tage hensyn til det lovgivning, der er om at tage reder ned. Man må ikke tage dem ned, mens der er unger i, men vi må gerne nu, hvor de er tomme for fugle, siger Henrik Hansen.

I forvejen har kirken tilladelse til at regulere bestanden af både voksne fugle, og siden 1700-tallet er rågekolonier forsøgt bekæmpet med krudt og kugler. Men som det er tilfældet i Kværndrup, var det ofte uden det ønskede resultat. Derfor skal der andre metoder til.

- Det er første gang, vi prøver at pille dem ned. Det virkede i Ringe, hvor de har gjort det, og det ville vi også prøve, for vi har mange beboere, som ikke kan lide dem, siger Jonas Østberg.

Nu er det bare at få arbejdet gjort og håbe, at rågerne ikke vender tilbage igen.

- Det er et sats. I Ringe kom de ikke tilbage, men der var de også over dem efterfølgende, siger Jonas Østberg.