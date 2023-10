På Færgevej i Faaborg er timerne ekstra lange i dag.

Britta Johansen og Hans Hedegaard er naboer, og de frygter for nattens vandstigning.

Faktisk har de affundet sig med, at der kommer vand, nu er håbet bare, at ødelæggelserne ikke bliver for store.

- Kan vi slippe med et vådt gulv, så er jeg tilfreds, siger Hans Hedegaard og Britta Johansen erklærer sig enig.