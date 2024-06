- Jeg kan egentlig godt lide at kalde ting det er. Og er her jo tale om et affaldsprodukt.

Rasmus Hansen er stolt af hans nyeste produkt, som han i disse dage serverer for festivalgængerne på Heartland.

Og det er selvom det er baseret på, hvad der normalt betegnes som affald.

Hansens Is har nemlig sammen med chokoladeproducenten Friis-Holm gået sammen om at udnytte en af de helt store restprodukter fra chokoladeproduktionen. Og det er altså nu i første omgang blevet til en beta-chokolade is.