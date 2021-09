Kirsten, Henning og resten af motionsklubben er spændte: - Hvad betyder det for os, hvis Svanninge Bakker bliver en naturnationalpark?

Ifølge forskeren bør fynboerne eksempelvis indstille sig på, at færdselsreglerne i området kan ændre sig, hvis man ender med at gøre området til en naturnationalpark.

- Fidusen ved en naturnationalpark er, at man giver naturen førsteret. Man får enestående natur ved at give plads til, at naturen kan folde sig ud på sine egne præmisser.

Du kan tage med TV 2 Fyn ud i Svanninge Bakker på torsdag den 30. september hvor du kan blive klogere på, hvad det egentlig betyder for dig, hvis Svanninge Bakker bliver Fyns første naturnationalpark.

Har du ikke mulighed for at være med i Svanninge, kan du også følge debatten på TV 2 Fyns Facebookside, på tv2fyn.dk og på TV 2 Fyns Nyhedskanal. Deltager du via Facebook, vil du kunne stille spørgsmål til panelet præcis lige som dem, der er til stede i lokalet.

Debatten starter klokken 16.30 i konfirmandstuen i Svanninge Kirke. Du kan læse mere om debatten på vores facebookside eller her.