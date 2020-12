Kørte 223 kilometer i timen på Fynske Motorvej

Fyns Politi har fået et smukt billede af en svensk indregistreret bil på motorvejen mellem Kværndrup og Ringe.

Lørdag morgen klokken 8.20 blev personbilen knipset af politiets automatiske trafikkontrol.

Her kørte bilisten 223 kilometer i timen på strækningen, hvor det er tilladt at køre 130 kilometer.

Selvom bilen er svensk indregistreret, og føreren derfor muligvis også er svensk, koster det stadig bilisten en ubetinget frakendelse af kørekortet. Derudover skal bilisten også betale en bøde på 10.000 kroner.

Indrejseforbud i seks år

I onsdags blev en 21-årig svensker idømt fem måneders fængsel for at have kørt vanvidskørsel gennem Odense.

Svenskeren drønede af sted med hastigheder mellem 130 og 160 kilometer i timen ad Døckerslundsvej og Skibhusvej.

Den 21-årige svenske mand blev frakendt førerretten i Danmark i to år for vanvidskørslen, og han blev udvist til Sverige med indrejseforbud i Danmark i seks år.

Svenskeren er fortsat varefængslet indtil, han kan overgå til afsoning af dommen.

Mandens bil blev desuden konfiskeret.