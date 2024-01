Kommune advarer: - Hold jer fra isen

Det er farligt at gå ud på isen. Sådan lyder advarslen fra Faaborg-Midtfyn Kommune om Ringe sø og Sundsøen i Faaborg.

- Vi vil helst ikke have, at der er nogen, der kommer til skade eller falder i vandet, siger Carsten Nøhr, der er leder for Park, Vej og Natur i Faaborg-Midtfyn Kommune.



Derfor er der nu sat skilte op om, at al færdsel på isen er forbudt. For selvom isen kan se sikker ud, så er den det ikke, og man skal derfor være ekstra opmærksom på forholdene.

Som videoen viser, blev det også hurtigt tydeligt for en kommunal medarbejder, der kørte fast, fordi han troede, at jorden omkring søen var bundfrossen.