Kommune afviser dødssyge Marcos forældre: Mor og far bliver ikke medindlagt på hospice

Marco er derfor indlagt, og da forældrene af Faaborg-Midtfyn Kommune er vurderet uegnede som forældre, har de også begrænset samvær med den lille dreng.

Afventer svar

Lige nu må forældrene tilbringe halvanden time tre gange om ugen med sønnen.

Hvis Marco bliver flyttet til botilbuddet Bifrost Kilden, vil det heller ikke her kunne lade for Heidi og Bo Trawel at blive medindlagt. For det kræver, at de får en dispensation for, at det kan lade gøre.