Kommune vinder anerkendt pris: Årslev skal gøres moderne og bæredygtig

Torsdag vandt Faaborg-Midtfyn kommune byplansprisen 2020, for sit byudviklingsprojekt i Årslev. Forstaden skal laves til "Fremtidens Forstad Årslev", og skal gøres attraktiv og bæredygtig.

"Kommunen har vist vejen ved at udvikle strategierne i fællesskab med borgerne og ved at afsætte 150 millioner kroner til investeringer i området. Det er byudvikling i en skala, der kunne være en storby værdig, som nu udspiller sig på en langt mindre scene i provinsen."

Sådan lyder begrundelsen for, hvorfor Faaborg-Midtfyn Kommune blev nomineret til prisen. Tilbage i december vedtog Faaborg-Midtfyn Kommunes politikere en plan for, hvordan Årslev skal gøres moderne og bæredygtig og dermed attraktiv for bosættelse.

- Det er fuldstændig fantastisk. Den her pris plejer at gå til store byer, så det gør mig utrolig stolt, at vi løber med den. Det viser, at vi i samarbejde med borgerne har formået at levere noget her, der kan inspirere andre. Og det er vel nærmest den største anerkendelse, vi kan få, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (A).

Byplanprisen tildeles hvert år en kommune, region eller organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer.

En ny bæredygtig forstad

Kommunens ambitionerne for Årslev er store. De ønsker at skabe en ny bæredygtig bydel midt i landskabet ved Vindinge å, og derudover skal der udvikles en sammenhængende bymidte, der kan skabe fælleskab.

- Årslev skal være det sted, man flytter til, når man gerne vil bo tæt på storbyens sus og samtidig have naturen og landskabet lige uden for døren, siger Hans Stavnsager.

Ambitionen er, at 1.200 nye borgere skal flytte til Årslev, og udbuddet af de første byggegrunde er allerede i gang.

Bymidten skal være sammenhængende og skabe fælleskab blandt borgerne. Foto: PR

Kommunen har besluttet, at alle fremtidige bygninger i den centrale del af byen skal bygges med DGNB-certificering på minimum guld-niveau.

- Vi er optagede af bæredygtighed, og vores ambition er, at Årslev kommer til at ligge helt i top på den dagsorden. Borgerne, der skal flytte ind i de nye boliger, kommer til at vide præcist, hvad de får i forhold til eksempelvis indeklima og energiforbrug og materialevalg. Ligesom forældrene til børn i den kommende daginstitution ved, at indeklimaet er i top. Det bliver et salgsargument for byen, siger Hans Stavnsager.

Fælleskab er byggestenen

I 2015 købte Faaborg-Midtfyn Kommune en nedlagt og forfalden fabrik midt i byen. Kommunen undlod at rive den ned og gav i stedet nøglerne til byens blot 4.000 borgere, der med kommunens opbakning skabte et aktivt og socialt rummeligt hus kaldet Polymeren. Her er crossfit, aktivitetssted for veteraner, teater, koncerter, værksteder og butikker side om side.

- Det er ret unikt, og det giver en helt særlig styrke til et byudviklingsprojekt som Fremtidens Forstad Årslev, at der er et solidt fundament, som borgerne har bygget sammen med kommunen, siger kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune, Helle Vibeke Carstensen.

Byens borgere har selv bridraget med idéer til udviklingsprojektet, og deres bygning Polymeren blev et direkte afsæt for den videre udvikling af byen.

- Der gror en stærk identitet i Årslev, og hvis der ikke havde været den ånd, så havde vi skullet opfinde en fortælling. Her var der allerede en fortælling, som vi sammen har kunnet skrive videre på, siger Hans Stavnsager og fortsætter:

- Jeg er hamrende stolt af den energi, der har båret det her projekt. Det fællesskab og det samarbejde, vi har oplevet med Årslev-borgerne, er helt unikt. Og det er en del af forklaringen på, at vi nu står med den her pris.

Det er Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening, der står bag Byplanprisen, og udover Faaborg-Midtfyn Kommune var Furesø Kommune og Køge Kommune nomineret til årets pris.