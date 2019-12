Konflikt eskalerer: Nu blokerer 3F midtfynsk planteskole

To gange har fagforeningen 3F Østfyn demonstreret foran Møllegårdens Planteskole, fordi planteskolen bruger polske medarbejdere, der arbejder til halvdelen af den overenskomsmæssige danske løn.

Senest onsdag morgen stod flere medarbejdere klar med bannere foran den midtfynske planteskole.

Men nu har konflikten mellem 3F Østfyn og Møllegårdens Planteskole nået sit foreløbigt højeste. Torsdag morgen indledte fagforeningen 3F Østfyn nemlig en blokade mod planteskolen i Ringe.

Indtil videre er det en administrativ blokade, og lur mig om ikke det lige pludselig også bliver en fysisk Hanne Pedersen, faglig sekretær, 3F Østfyn

Derfor har 3F Østfyn ringet rundt til planteskolens samarbejdspartnere. Det fortæller Hanne Pedersen, daglig sekretær hos 3F Østfyn.

- Varerne skulle ikke blive afhentet, og det bliver ikke leveret videre. I forhold til salg stopper vi også det, vi kan, siger Hanne Pedersen.

En af planteskolens store samarbejspartnere er engrosvirksomheden Gasa Group Denmark. De har været blandt aftagerne af planteskolens færdige hække. Men hos Gasa Group Denmark har direktøren orienteret medarbejderne om, at de ikke længere tager imod varer fra Møllegårdens Planteskole, fordi den er konfliktramt.

Det fortæller Jess Sørensen, der er tillidsmand hos Gasa Group Denmark, til Fagbladet 3F.

- Onsdag aften lukkede Gasa Group ned for hækplanter fra Møllegårdens Planteskole. Nu kan vi i vores IT-system ikke længere bestille planter hos Møllegårdens Planteskole. Gasa Group ønsker ikke også at blive lukket ned som følge af den faglige konflikt. Det har vi hverken tid eller penge til, siger han til Fagbladet 3F.

Sagen begyndte med demonstrationer den 12. november, med den begrundelse at 40 polske medarbejdere, ifølge forbundet, arbejder til mellem 70 og 80 kroner i timen.

Det er langt under timelønnen på 143 kroner, som 3F mener, at medarbejderne bør tjene.

De polske medarbejdere er ansat gennem vikarbureaut Goskov Aps, der ikke vil skrive under på en overenskomst.

For den faglige sekretær i 3F Østfyn, Hanne Pedersen, er blokaden et forsøg på at komme videre med den konflikt, der startede 12. november. Men hun forventer ikke, at det hjælper. Og skulle det være tilfældet, så er fagforeningen også klar til at gå skridtet videre.

- Vores næste skridt er, at vi håber på, at dialogen kommer. At han (ejeren af Møllegårdens Planteskole, red.) erkender, at det her ikke er vejen frem. Men indtil videre er det en administrativ blokade, og lur mig om ikke det lige pludselig også bliver en fysisk, fortæller Hanne Pedersen.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra ejeren af Møllegårdens Planteskole, Lars Strarup, men det er ikke lykkedes.

