Krimimord i Tommerup: Fynsk forfatter på toppen af bestsellerlisterne

Ondskab er spændende

Det kan undre en udenforstående, at Mads Peder Nordbo beskæftiger sig så indgående med mareridtsagtige mord og modbydeligheder. Men det er der en grund til. Forfatteren er nemlig dybt optaget af begrebet ondskab.

- Ondskab er utrolig spændende. Jeg kan godt lide at arbejde med ondskab og prøve at finde ud af, hvordan ondskaben er opstået. Så det er de psykologiske sider af ondskaben, der fascinerer mig: At forstå hvorfor nogen gør andre ondt. Det er meget sjældent, at mennesker er onde for at være onde. Der går næsten altid et eller andet forud, noget der er blevet ødelagt i deres liv. Mit mål i hver bog er, at læseren skal være tæt på at synes, at morderen skal gå fri. Læseren skal have mere lyst til at straffe de mennesker, der har skabt morderen end selve morderen, siger Mads Peder Nordbo.