Kriminalteknikere har fundet død person i udbrændt hus

En person er fundet død i et hus på Vantingevej i landsbyen Heden nær Ringe.

Huset udbrændte natten til torsdag, og siden da har én af husets to mandlige beboere været savnet. Det lykkedes den anden mand at redde sig selv ud.

Fyns Politi bekræfter over for TV 2 Fyn, at teknikere har fundet en person, der er afgået ved døden.

- I forbindelse med brandundersøgelsen fredag formiddag er der fundet en indebrændt person. Vi kan endnu ikke sige, om det er den savnede, men det formoder man, siger vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Stor risiko for nedstyrtning

Politiets teknikere og efterforskere kunne først få adgang til huset fredag morgen. Det skyldtes, at huset var så udbrændt, at der var stor risiko for nedstyrtningsfare. Indtil da har stedet været bevogtet.

Det er endnu uvist, hvad brandårsagen skyldes, men politiet formoder, at der ikke ligger noget kriminelt bag dødsbranden.

- Vi er ikke stødt på noget endnu, der indikerer en forbrydelse, men det er en hypotese, vi har i baghovedet og som indgår i efterforskningen, siger vagtchefen.

Branden brød ud 00.22 natten til torsdag.