Kriseramte haller vil have økonomisk hjælp fra Christiansborg

Der er godt gang i både bolde og basketball-kurve i Idrætscenter Midtfyn. Men vil spillerne også kunne se, om bolden rammer nettet, skal kampen spilles i et særligt tidsrum midt på dagen.

- Der er lys i hallen fra klokken 13.00 til 15.00, hvor de har booket hallen. Og det samme med varme og ventilation, siger Jesper Desmareth, der er formand for Idrætscenter Midtfyn.

Energikrisen har nemlig ramt mange sportshaller hårdt. I idrætscenteret i Ringe, der både har fitnesscenter, haller og svømmehal, er udgifterne til energi eksploderet.

- Vores udgifter er steget fra omkring 400.000 kroner til godt 900.000 kroner år til dato. Og det er jo en voldsom stigning, siger Jesper Desmareth.

Ifølge formanden har de ellers sparet, hvor der spares kan. De har skruet ned for varmen, skiftet til LED-lys, og så er lyssætningen timet efter hallens gæster og aktiviteter.

Hjælp fra kommunen

Alligevel har det været nødvendigt med hjælp fra kommunen, der blandt andet har åbnet for, at de penge, centeret normalt bruger til vedligehold, i stedet kan bruges til at betale de høje regninger.

- Kommunen er imødekommende i forhold til at udløse det kommunale tilskud tidligere end før, så det støtter den likviditet, der er brug for, siger Jesper Desmareth.

Hjælp fra kommunen og spareøvelser er idrætscenterets bolværk mod røde tal i årsregnskabet. Men det er ikke alle steder, kommunen er trådt til.

Hver tiende sportshal frygter at måtte lukke, hvis ikke den får støtte, viser en ny undersøgelse fra Halinspektørforeningen.

- Det er et stort problem, særligt for de selvejende foreninger, som får girokortene nu for de høje energiregninger. De er tvunget ud i forskellige former for tiltag, og nogle af dem er direkte truet af lukning, siger formanden for Halinspektørforeningen Henrik Høy Caspersen.

Folketinget må komme på banen

Derfor efterlyser flere idrætshaller på Fyn økonomisk støtte, så hallerne kan holdes åbne og foreningslivet levende.

- Vi mener i princippet, at det er staten, der må træde til med nogle tiltag. Man kan for eksempel forestille sig, at man etablerede nogle garantiordninger, så hallerne kunne låne til at omlægge sin energiforsyning, siger formand for Halinspektørforeningen Henrik Høy Caspersen.

Og det vil ifølge folketingsmedlem Kim Aas (S) være trist, hvis der er haller, der får udfordringer på grund af energikrisen.

Halinspektørforeningen foreslår, at politikerne på Christiansborg træder til og giver hallerne nye lånemuligheder. Hvad siger du til det?

- Jeg vil tage det med til Christiansborg, hvor jeg sidder i nogle udvalg, som har noget med det her at gøre, og der kan jeg jo spørge ministeren, om der ligger noget på tegnebrættet allerede nu, eller om vi kan lave en politisk snak om, hvordan vi blandt andet kan hjælpe hallerne, siger han.

Energikrisen har ramt mange her på Fyn i efteråret. Vi har lavet et overblik over, hvordan det kunne gå til, at hele Europa endte i historisk energikrise.