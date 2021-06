Kristines lejlighed brændte efter lynnedslag: - Jeg turde ikke åbne øjnene

Alle menneskerne i ejendommene nåede at komme uskadt ud af ejendommen.



Hos Kristine Lykkes naboer, Gustav og Karin Paludan, er man også dybt berørt af situationen.

Både Plougs Gård og naboejendommen Wedels Gård er historiske ejendomme fra 1700-tallet. Derfor håber Gustav Paludan også på, at noget af bygningen står til at redde.

- Vi håber på, at det bliver genopbygget. De her gamle bygninger er jo en af Faaborgs kendetegn, men det er svært at vide, hvad der sker, siger han.

Alt er væk

Beboerne ringede 112 omkring klokken kvart i fire. Brandvæsnet var fremme inden for et minut, da et af Beredskab Fyns slukningskøretøjer allerede var i området.

Tidligere på natten var de rykket ud til en brandalarm på det gamle rådhus i Faaborg, hvilket dog var en falsk alarm, sandsynligvis udløst af tordenvejret.

Men til trods for hurtig udrykning, nåede ilden at få godt fat i bygningen og derefter sprede sig til nummer otte, Wedels Gård.

25 brandfolk har i løbet af natten og formiddagen kæmpet mod flammerne, men særligt den øverste etage har taget stor skade.

- Det er jo forfærdeligt at se ens ejendom stå i flammer. Man har intet. Alle ens minder og billederne af ens børn, siger Kristine Lykke og stopper.

- Vi står foran at skulle holde konfirmation for min søn i august, hvor jeg skulle bruge en masse billeder. Jeg kan næsten ikke bære, at det hele bare er væk. Jeg har intet tilbage, siger hun.