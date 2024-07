Kursus i Faaborg kan redde liv: - Det er vigtigt, vi gør noget

Få minutter kan være helt afgørende, når en person får hjertestop.



Derfor har Hjerteforeningen dedikeret uge 29 til gratis undervisning i genoplivning med hjertestarter.

Det foregår på flere danske strande, og tirsdag kom turen til Faaborg Havnebad, hvor hjerterederinstruktør Charlotte Fischer var klar med hjertestarteren.

- I Danmark er der jo cirka 5000, der får hjertestop uden for sygehusene, af dem er der kun cirka 16 procent, der overlever, siger Charlotte Fischer.

- Det er jo vigtigt, at vi gør noget for at få procenten op, vi vil jo gerne helt op på 90 procent.



Faaborg Havnebad var eneste fynske destination i denne omgang, men på Hjerteforeningens hjemmeside kan man bestille et lignende kursus. - Også gratis.