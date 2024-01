Kvinde fik franarret smykker til 75.000 kroner

En 24-årig mand fra Sjælland blev i sidste uge anholdt og varetægtsfængslet i fire uger efter et samarbejde mellem Fyns Politi og Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi.

Manden blev sigtet for bedrageri i 13 tilfælde, heraf seks begået på Fyn i januar, oplyser Fyns Politi.

Manden er sigtet for at have opsøgt ældre borgere, hvor han har fået udleveret deres hævekort under påskud af at komme fra deres bank, hvorefter han har misbrugt kortet til hævninger.

Den anholdte er blandt flere forhold sigtet for den 12. januar at have franarret en 85-årig kvinde fra Faaborg samt en 83-årig kvinde fra Ringe deres betalingskort, som efterfølgende blev anvendt til hævninger i en kontantautomat i Ringe for i alt 22.000 kroner. Desuden blev den ene kvinde franarret smykker til en værdi af cirka 75.000 kroner.