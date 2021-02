Kvindelig gamer fra Faaborg er Årets Ildsjæl

Dedikation, ihædrighed og evne til at engagere loalområdet i Esport. Det er begrundelsen bag Stina Rein Greves nyerhvervede titel som Årets Ildsjæl 2020.

Det er DGI Esport og Det Blå Danmark, der står bag prisen, som blev overrakt under DGI Esport Awards den 27. februar. En pris Stina Rein Greve er stolt over at modtage.

- Jeg elsker Esport så meget, at jeg ikke kan lade være med at knokle for det, så derfor er denne pris i sandhed en stor anerkendelse, fortæller hun.

Med prisen kommer en pokal og et gavekort på 5000 kr.

Forældre og Esport

I Faaborg Esport er Stina Rein Greve kendt under navnet "Gamermom". Og det er der en særlig grund til. Hun har nemlig en Youtube kanal under navnet, hvor hun laver indhold om Esport til forældre. Formålet er at hjælpe dem til at få en bedre forståelse for Esportens verden.

- Jeg vil gerne involvere forældrene og vise, at vores børn stadig har brug for os, selvom det er bag computerskærmen, og ikke nede i håndboldhallen, siger hun.

En stor del af hendes tid bruger hun i foreningen. Her holder hun styr på træningen og kommunikerer med medlemmer og forældre.

Stigende interesse

Prisen Stina Rein Greve har modtaget, gives til en ildsjæl, der har gjort et stort stykke arbejde for at sikre Esportens fremgang i Danmark.

Og noget tyder på, at interessen for Esport netop er stigende. De seneste medlemstal i DGI viser, at der i skrivende stund er 7.742 Esport medlemmer fordelt over 187 foreninger.

Det er noget der glæder Stina Rein Greves gamerhjerte.

- Jeg vil gerne gøre noget som gør andre glade, og det bliver de her børn altså når de er til træning, turneringer eller konkurrencer, understreger hun.