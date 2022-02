Landmænd fik nej til realkreditlån: Nu har private lånt dem en million

Det fik familien til at se på muligheden for crowdlending. Her investerer private borgere penge direkte til et projekt til en rente på omkring fem procent, som så tilbagebetales efter en årrække. Familien gik ind i låneprojektet med et håb om at låne én million kroner, så de helt kunne undgå lånet fra Vækstfonden.

Og den 15. februar nåede de målet. Én million kroner var blevet samlet ind af private investorer.

- Det er super, og vi er meget glade. I starten gik det lidt langsomt, men så kom der pludselig gang i det, og så gik det hurtigt. Vi havde jo finansieringen på plads i forvejen, men det er dejligt, at vi nu kan spare nogle penge, siger Bjarne Hansen til TV2 Fyn.