Landsby venter længe på ambulancer: 41 frivillige vil redde liv, men de møder modstand

Få minutter kan være forskellen på liv og død, når et menneske får hjertestop. Efter kort tid begynder hjernen at tage skade, hvis den ikke får tilført ilt. Derfor gælder det om at få behandling hurtigst muligt, men det er ikke altid, ambulancen når hurtigt frem.

Sådan er det i Broby på Midtfyn. 41 gange ud af 267 udrykninger ankom ambulancen først efter 15 minutter i 2022. Det svarer til knap hver syvende tur. Det viser de nyeste tal fra Region Syddanmark. Dermed er responstiden blevet dårlige siden 2021, hvor det var knap hver tiende tur, at borgerne måtte vente længere end 15 minutter. Regionens servicemål er, at ambulancen skal være fremme indenfor et kvarter i 95 procent af tilfældene ved livstruende sygdom.

I Broby er en gruppe borgere derfor gået sammen om at stifte "Foreningen Akuthjælper 5672". Foreningen tæller 41 frivillige, som har tilkendegivet, at de gerne vil træde til som akuthjælpere, når der er behov for det. Akuthjælperne er en ordning med frivillige, som bliver tilkaldt af alarmcentralen i tilfælde af livstruende sygdom eller skade, hvis de kan være fremme før ambulancen. Der findes allerede 25 akuthjælperordninger rundt omkring i regionen.

Men foreningens ansøgning moder modstand.

Forvaltningen har nemlig indstillet til politikerne i Regionsrådet, at deres ansøgning skal afvises. Et af kriterierne for at få en akuthjælperordning er, at der ikke må ligge en ambulancestation mindre end 15 minutters kørsel væk. Der ligger en i Sallinge 11 minutter væk.

Ind til videre har politikerne i Præhospitalsudvalget og Forretningsudvalget besluttet at udskyde beslutningen, mens forvaltningen undersøger, hvad det vil koste at oprette en akuthjælperordning i Broby. Derudover ønsker politikerne en dialog med Ambulance Syd om fordele og ulemper ved at oprette ordningen.

- Det handler ikke om, at vi skal være bedre, end det beredskab, der er, for det kommer vi aldrig til at være. Det handler om, at vi skal være et supplement, fordi vi normalt kan nå at være fremme lokalt på under fem minutter, siger Henrik Wiberg, som er formand for Foreningen Akuthjælper 5672.



Han peger på de haltende responstider som en hovedårsag til, at der er behov for en akuthjælperordning i Broby.

- Hvis det var min egen kone, der faldt om med et hjertestop, ville jeg være mere tryg ved at vide, at der skete noget indenfor fem minutter, frem for at vente 15-20 minutter, siger han.