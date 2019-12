Langvarig konflikt stoppet: Utilfredse dagplejere har landet aftale

Dagplejernes fagforening FOA og Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet enige om en ny aftale om dagplejernes løntillæg.

Dermed stopper en længerevarende konflikt, hvor dagplejerne blandt andet har demonstreret gennem byens gader, og protesteret mod kommunens planer om at sænke deres løntillæg.

Den 28. august nedlagde de arbejdet i protest - men efter længere tids forhandlinger er parterne nu nået til frem til en aftale.

Ifølge aftalen kommer dagplejerne samlet set ikke til at miste penge, men der bliver flyttet rundt på nogle tillæg.

Samtidig får dagplejer ret til efteruddannelse.

Aftalen træder i kraft ved årskiftet, og den har skabt tilfredshed på begge sider af forhandlingsbordet.

- Vi er lykkelige over, at vi ikke mister lønkroner. Det er en stor sejr, siger dagplejernes fællestillidsrepræsentant, Marianne Christensen til Fyens Stiftstidende, mens chefforhandler og direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi Kristoffersen kan tilføje:

- Vi har gået længe uden en aftale, og den uro, det giver, er jo ikke god for en arbejdsplads. Derfor er jeg glad for, at der nu ligger en aftale.

Da konflikten toppede i slutningen af august nedlagde 140 dagplejere arbejdet i protest mod udsigten til at miste 600 kroner om måneden.

Arbejdsnedlæggelsen skete desuden som en konsekvens af resultatløse forhandlinger.

