Laura laver frisurer til stor dansk film: - Det er noget andet end det, man lærer i salonen

Syddansk Erhvervskole har startet et samarbejde med FilmFyn, der gør det muligt for frisøreleverne at vælge fag, der er målretter deres uddannelse mod job i filmbranchen. Og det er der en helt særlig grundt til.

Brug for arbejdskraftt

Filmbranchen har nemlig svært ved at rekruttere folk til blive såkaldte ”filmhåndværkere”. Det er 35 fagspecifikke job, som eksempelvis stylister, der er på enhver spillefilm.

Derfor håber Klaus Hansen, der er direktør ved FilmFyn, at eleverne har haft en god oplevelse ved dagens optagelser.

- For mig er det jo kulminationen på en rejse, hvor vi de sidste to år har argumenteret for, at både fyn, men også den nationale filmbranche, har ekstraordinært behov for mere arbejdskraft, og at vi bliver nødt til at lave en regionalstrategi. Og det har Syddansk Erhvervsskole kastet sig over. Det er jeg rigtig glad for, siger han.