Løftebrud skuffer vælgere: - Det er vanvittigt, skammeligt og respektløst

- Jeg synes ikke, det er fair.



Sådan lyder det foran brugsen i Nørre Broby fra Rikke Karstensen, der gerne havde set en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens (S) rolle i minksagen.

Under valgkampen mente flere partier, herunder Venstre og Moderaterne, at der skulle laves en advokatundersøgelse af statsministerens rolle i minksagen, men udsigten til et bredt regeringssamarbejde får nu de to partier til at skifte mening.

Dermed er der ikke længere flertal for at iværksætte advokatundersøgelsen.

Det får Rikke Karstensen fra Nørre Broby, der stemte på Moderaterne til folketingsvalget, til at føle sig snydt.

- Mette Frederiksen skal da selvfølgelig have en straf for det, hun har gjort. Minkavlerne mangler stadig penge, og dem har hun ikke betalt tilbage. Det er hende, der har lavet balladen, så hun burde have en advokatundersøgelse, siger hun.

Rikke Karstensen er ikke den eneste, der er utilfreds med den kursændring, som Venstre og Moderaterne offentliggjorde mandag eftermiddag uden for Marienborg, hvor kongelig undersøger, Mette Frederiksen, har forhandlet om en ny regering i over en måned.

Løftebrud

Flere politikere fra de øvrige blå partier er utilfredse med den nye udmelding, og Jakob Ellemann-Jensen (V) kalder det da også selv for et løftebrud. Den holdning findes også i Nørre Broby.

- Det er fuldstændig vanvittigt, skammeligt og respektløst over for minkerhvervet, siger Jens Snedgaard, der stemte Nye Borgerlige til folketingsvalget i efteråret.

Også blandt de røde vælgere, er der borgere, der er skuffede over måden der bliver ført politik i disse dage.

- Han (Jakob Ellemann-Jensen, red.) er en tøsedreng, han tør ikke stå ved, det han har sagt. Jeg er skuffet over, at en mand med så meget erfaring kan komme til at lave sådan noget, siger Reiner Bendt, der stemte Socialdemokratiet den første november.

Minkavlerne vil videre

Det er dog ikke alle, der er utilfredse med, at der ikke længere er flertal for en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen.

Formanden for brancheforeningen Danske Minkavlere, Tage Pedersen, synes, det er vigtigere at få afklaret, hvornår de får erstatning og dermed kan komme videre med livet. Det fortæller han til TV 2.

Også blandt borgerne i Nørre Broby er der flere, der er ligeglade med, at Venstre og Moderaterne skifter retning.

- Det er fint for mit vedkommende. Han kan jo næsten ikke gøre andet. Hvis han skal i regering med Mette Frederiksen, så er der ikke andre muligheder, siger Finn Christiansen, der stemte Venstre til folketingsvalget.

Udmeldingen skaber også splittelse i Venstres fynske bagland. Her er der både politikere, der har tillid til Jakob Ellemann-Jensen, imens andre blev meget sure, da de hørte om de ændrede planer.