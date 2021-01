Lokale butikker hårdt ramt: - Hvis butikkerne dør, dør byen

Modebranchen omsatte for 20 procent mindre i 2020 end sammenlignet med året før, viser en årlig analyse fra Dansk Detail, og det er de lokale butikker i provinsen, der er hårdest ramt.

I Ringe, som ellers er en by i fremgang, går det ikke så godt med byens butikker, fortæller Mickael Simonsen, der som ejer af butikken Outdoor Fyn på Torvet er en del af Handelsstandsforeningen i Ringe.

- Når butikker er nedlukket, frygter jeg simpelthen, at vi får en butiksdød igen, siger Mickael Simonsen.

En fysisk butik er det, der holder en by i gang. Hvis byens butikker dør, dør byen Mickael Simonsen, erhvervsdrivende

Butikslukninger på vej

2020 gik ellers udmærket for hans butik, der blandt andet sælger friluftsudstyr, fordi fynboerne i højere grad havde lyst og mulighed til at tage på tur i naturen.

Nedlukningen før jul og et godt stykke ind i 2021 kan dog mærkes nu.

- Med starten på 2021 kan jeg godt frygte, det bliver et år med butikslukninger rundt i landet, siger Mickael Simonsen.

Det er blandt andet det manglende julesalg og det efterfølgende januarudsalg, der gør ondt på butikkernes økonomi.

- Pengeflowet er den største frygt, vi har i øjeblikket, forklarer Mickael Simonsen.

Byen dør også

En ting er de lokale butikker, der risikerer at måtte lukke, men en anden ting er, at det også vil kunne gøre ondt på hele byen, hvis det sker.

- En fysisk butik er det, der holder en by i gang. Hvis byens butikker dør, dør byen, forsikrer Mickael Simonsen.

Derfor håber butiksejeren, at danskerne vil handle i de fysiske butikker i stedet for at fortsætte med onlinehandel, når samfundet på et tidspunkt åbner igen.

- Kom stille og roligt ud i butikkerne, når vi åbner. Brug de lokale butikker. Handl lokalt. Det er så vigtigt for os, fastslår Mickael Simonsen.